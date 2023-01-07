«Вашингтон» дома уступил «Нэшвиллу». У Орлова — голевая, у Тренина — гол + пас

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась победой гостей – 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Томми Новак, Райан Макдона, а также российский нападающий Яков Тренин, также записавший на свой счёт результативную передачу.

У «Вашингтона» заброшенными шайбами отличились Сонни Милано и Николя Обе-Кюбель. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Его соотечественник, Александр Овечкин результативными действиями отличиться в этой встрече не сумел.

Напомним, для Овечкина матч с «Нэшвиллом» стал 1316-м в НХЛ. Таким образом, он повторил рекорд Алексея Ковалёва по количеству сыгранных встреч в НХЛ среди российских игроков. На счету Ковалёва также 1316 матчей.

В параллельном матче «Флорида» обыграла «Детройт». На счету российского голкипера победителей Сергея Бобровского — 29 спасений.