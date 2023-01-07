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«Вашингтон» дома уступил «Нэшвиллу». У Орлова — голевая, у Тренина — гол + пас

«Вашингтон» дома уступил «Нэшвиллу». У Орлова — голевая, у Тренина — гол + пас
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра завершилась победой гостей – 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Томми Новак, Райан Макдона, а также российский нападающий Яков Тренин, также записавший на свой счёт результативную передачу.

У «Вашингтона» заброшенными шайбами отличились Сонни Милано и Николя Обе-Кюбель. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Его соотечественник, Александр Овечкин результативными действиями отличиться в этой встрече не сумел.

Напомним, для Овечкина матч с «Нэшвиллом» стал 1316-м в НХЛ. Таким образом, он повторил рекорд Алексея Ковалёва по количеству сыгранных встреч в НХЛ среди российских игроков. На счету Ковалёва также 1316 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2023, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Новак (Тренин) – 04:10 (5x5)   1:1 Милано (Шири, Орлов) – 09:52 (5x5)   1:2 Тренин (Лозон, Пярссинен) – 15:09 (5x5)   2:2 Обе-Кюбель (Густафссон, ван Римсдайк) – 31:07 (5x5)   2:3 Макдона (Джохансен, Дюшейн) – 56:44 (5x5)

В параллельном матче «Флорида» обыграла «Детройт». На счету российского голкипера победителей Сергея Бобровского — 29 спасений.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2023, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Берггрен (Шьяро, Гронек) – 01:04 (5x5)   1:1 Форслинг (Стаал, Смит) – 02:33 (5x5)   1:2 Экблад (Барков, Ткачук) – 26:28 (5x4)   1:3 Экблад (Барков, Монтур) – 48:11 (5x4)   2:3 Фаббри (Гронек, Копп) – 56:17 (6x5)
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