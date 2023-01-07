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Бобровский совершил потрясающий сейв в матче с «Детройтом». Видео

Бобровский совершил потрясающий сейв в матче с «Детройтом». Видео
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В одном из эпизодов российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил потрясающий сейв. Форвард хозяев Дилан Ларкин, находящийся на пятачке, с передачи партнёра совершил бросок по воротам соперника, однако Сергей Бобровский сумел отразить удар, шайба попала в ловушку российского голкипера. В этом эпизоде Ларкин буквально расстреливал вратаря, нанося бросок без каких-либо помех со стороны игроков соперника.

ВИДЕО

Отметим, по ходу матча Сергей Бобровский совершил 29 спасений, чем помог своему клубу одержать победу в данной встрече.

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