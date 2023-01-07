Шайба Кучерова не помогла «Тампе» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, записавший на свой счёт дубль, а также Кайл Коннор. Джош Моррисси записал на свой счёт три результативные передачи.

У гостей забивали Энтони Чирелли и российский нападающий Никита Кучеров. Отметим, что «Тампа» открыла счёт в матче, однако в итоге проиграла встречу.

Для «Виннипега» эта победа стала четвёртой кряду. «Тампа», в свою очередь, потерпела второе подряд поражение. В предыдущем матче клуб проиграл «Миннесоте».