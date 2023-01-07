Шайба Кучерова не помогла «Тампе» уйти от поражения в матче с «Виннипегом»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, записавший на свой счёт дубль, а также Кайл Коннор. Джош Моррисси записал на свой счёт три результативные передачи.
У гостей забивали Энтони Чирелли и российский нападающий Никита Кучеров. Отметим, что «Тампа» открыла счёт в матче, однако в итоге проиграла встречу.
Для «Виннипега» эта победа стала четвёртой кряду. «Тампа», в свою очередь, потерпела второе подряд поражение. В предыдущем матче клуб проиграл «Миннесоте».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2023, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Стэмкос) – 11:48 (5x5) 1:1 Дюбуа (Коннор, Моррисси) – 19:21 (4x4) 1:2 Кучеров (Коул, Чирелли) – 21:35 (5x5) 2:2 Дюбуа (Моррисси, Шайфли) – 27:05 (5x3) 3:2 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 45:38 (5x3) 4:2 Бэррон (Лаури) – 58:34 (en)
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