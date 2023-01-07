Результативная передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Анахаймом»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очереднйо матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в результативном матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей. Российский форвард «акул» Евгений Свечников результативных баллов не набрал, нансеся три броска по воротам и заработав отрицательный показатель полезности «-1». Результативной передачей отметился защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, продлив свою результативную серию до 14 матчей.

Сезонную серию между этими командами выиграл «Анахайм» со счётом 3:1. В следующем матче 8 января «акулы» примут на своём льду лидера чемпионата «Бостон Брюинз».