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Результативная передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Анахаймом»

Результативная передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Анахаймом»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очереднйо матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в результативном матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей. Российский форвард «акул» Евгений Свечников результативных баллов не набрал, нансеся три броска по воротам и заработав отрицательный показатель полезности «-1». Результативной передачей отметился защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, продлив свою результативную серию до 14 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2023, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ньето (Барабанов, Власик) – 00:38 (5x5)   0:2 Лоренц (Карлссон, Гаджович) – 06:03 (5x5)   1:2 Зеграс (Клингберг, Ватрано) – 06:38 (5x5)   2:2 Строум (Мактавиш, Уайт) – 14:15 (5x5)   2:3 Майер (Гертл, Лабанк) – 30:16 (5x5)   3:3 Мактавиш (Сильверберг, Бенуа) – 33:06 (5x5)   3:4 Майер (Лабанк, Беннинг) – 33:20 (5x5)   4:4 Мактавиш (Хенрик) – 53:13 (5x5)   5:4 Клингберг (Терри, Мактавиш) – 61:08 (3x3)

Сезонную серию между этими командами выиграл «Анахайм» со счётом 3:1. В следующем матче 8 января «акулы» примут на своём льду лидера чемпионата «Бостон Брюинз».

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