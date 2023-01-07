Результативная передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Анахаймом»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очереднйо матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в результативном матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативной передачей. Российский форвард «акул» Евгений Свечников результативных баллов не набрал, нансеся три броска по воротам и заработав отрицательный показатель полезности «-1». Результативной передачей отметился защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, продлив свою результативную серию до 14 матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2023, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ньето (Барабанов, Власик) – 00:38 (5x5) 0:2 Лоренц (Карлссон, Гаджович) – 06:03 (5x5) 1:2 Зеграс (Клингберг, Ватрано) – 06:38 (5x5) 2:2 Строум (Мактавиш, Уайт) – 14:15 (5x5) 2:3 Майер (Гертл, Лабанк) – 30:16 (5x5) 3:3 Мактавиш (Сильверберг, Бенуа) – 33:06 (5x5) 3:4 Майер (Лабанк, Беннинг) – 33:20 (5x5) 4:4 Мактавиш (Хенрик) – 53:13 (5x5) 5:4 Клингберг (Терри, Мактавиш) – 61:08 (3x3)
Сезонную серию между этими командами выиграл «Анахайм» со счётом 3:1. В следующем матче 8 января «акулы» примут на своём льду лидера чемпионата «Бостон Брюинз».
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