Русский хоккеист НХЛ копирует внешность легендарного Ягра. И выделяется ещё и в игре!

Александр Барабанов может стать самым ценным активом для обмена в «Сан-Хосе» — и это не связано лишь с его маллетом.

18-летний Яромир Ягр залетал в НХЛ как человек, который набирал по очку за матч в чехословацкой лиге и доминировал на МЧМ: но для той лиги достижения в Европе были мало интересны. Чем сразу привлёк внимание чешский юниор — так это своей причёской, так называемым маллетом.

Маллет — это причёска, где мужчины стараются максимально отрастить волосы сзади, при этом укоротив их спереди и по бокам: иногда чуть-чуть, иногда радикально. Свой вклад в популяризацию этого стиля внесли рокеры, в первую очередь Дэвид Боуи. Среди хоккеистов маллет приобрёл такую популярность, что одно из его названий в Канаде — «хоккейная стрижка».

Хотя маллеты носили многие легендарные игроки (и Гретцки в том числе), наиболее прочно он закрепился с образом Ягра. Пожалуй, произошло это в первую очередь из-за густоты волос Яромира, его хвостик своим размером напоминал, скорее, бобриные «лопатки». Существовала группа личных фанатов чеха «Путешествующие Ягры», одной из отличительных черт которой были как раз парики.

Легендарная причёска Ягра Фото: nhl.com

Наши спортсмены долгое время относились к причёске не особо внимательно: можно поискать фотографии из нулевых, где суперзвёзды, уже тогда получавшие миллионы, больше смахивают на чётких пацанчиков с района. Однако теперь практически все наши игроки, даже из молодёжных лиг, стригутся в модных барбершопах и следят за трендами. Александр Барабанов же решил вернуться к моде из 90-х и отращивать объём сзади.

В КХЛ на таком стиле Александр не играл, как и в «Торонто», но его хорошо видно уже на предсезонной фотосессии этого года, где «хвост» ещё выделяется мало. Однако за несколько месяцев он прибавил как в густоте, так и в длине — а впереди ещё есть время для роста.

Александр Барабанов в КХЛ Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако вряд ли бы кто-то обратил на это внимание, если бы у Александра не было успехов на льду. Пару лет назад в «Торонто», переполненном игроками, у него откровенно не было шансов пробиться в основу, но в «Сан-Хосе» Александр смог доказать, что он хороший игрок для топ-6.

Сейчас Барабанов — пятый бомбардир команды, впереди только признанные звёзды и самые высокооплачиваемые игроки «Шаркс». Если в прошлом чемпионате Александр выбил 39 очков, то в этом, если проведёт на льду полный сезон, может набрать 55 очков (сейчас у него 23 очка в 34 играх). Для хоккеиста с зарплатой в $ 2,5 млн — прекрасный результат.

Александр Барабанов в «Сан-Хосе» Фото: AP/TASS

В прошлом году звено Барабанова с Тимо Майером и Томашем Гертлом было ведущим у «акул». Сейчас ситуация поменялась: в этом сезоне Александр чаще всего играл с Логаном Кутюром и чекером Мэттом Ньето. Прошлогодний вариант звена тоже получал игровое время, пусть и чуть меньшее, однако за суммарные 80 минут тройка в таком составе не родила ни одной шайбы.

Новый 2023-й хоккеист встретил двумя шайбами подряд, в последний день уходящего года и в первый день нового. Гол против «Чикаго» получился не только красивым, но и стал победным, хотя фанатам «Шаркс» победы сейчас не очень нужны: мысли очень многих болельщиков «акул» уже заняты возможным получением Коннора Бедарда на драфте этого года.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Прямо сейчас Барабанов становится одним из ценных активов «Сан-Хосе» для грядущего обмена. Эрик Карлссон играет невероятно полезно, но его монструозный контракт затрудняет возможность трейда, многие возрастные лидеры команды тоже связаны массивными сделками. А Барабанов получает сравнительно небольшие для своей продуктивности деньги и в свои 28 находится в расцвете хоккейных сил — однако ко времени, когда «Шаркс» снова будут на что-то претендовать, прайм уже кончится.

Нельзя при этом сказать, что Барабанов — это игрок, который будет тянуть звено на себя: в НХЛ его роль — это, скорее, элитный ролевик, как говорят обычно, «комплементарный игрок», который будет помогать звёздам. Однако, судя по примеру молодого Брэндона Хагеля, за которого «Тампа» отдала два первых раунда и двух молодых игроков, такие в лиге ценятся. Конечно, цена на русского форварда будет меньше: он старше и через год выйдет на рынок НСА.

Прямо сейчас у Барабанова будет много возможностей проявить себя: вполне возможно, в концовке этого года и в следующем сезоне наш игрок будет получать чуть больше игрового времени, чтобы повысить свою стоимость в команде, которая пока не претендует на плей-офф. Ну а голы помогут прокачать модный имидж — и, возможно, возродят моду на маллеты во всей НХЛ.