Том Уилсон вернулся в состав «Вашингтона» и впервые сыграет в этом сезоне
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон вернулся в состав клуба и впервые сыграет в этом сезоне, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере». Ожидается, что он выйдет на лёд в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (9 января в 1:00 мск).
Напомним, 5 января 2022 года форвард тренировался с командой в форме с полным контактом. Уилсон восстанавливался после травмы голеностопа, полученной в первой игре плей-офф в прошлом сезоне НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:2).
В прошлом регулярном чемпионате 28-летний нападающий сыграл 78 встреч и набрал 52 (24+28) очка. Уилсон всю карьеру провёл в составе «Вашингтона». Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Его контракт с кэпхитом $ 5,166 млн будет действовать до конца сезона-2023/2024.
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