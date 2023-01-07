Том Уилсон вернулся в состав «Вашингтона» и впервые сыграет в этом сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон вернулся в состав клуба и впервые сыграет в этом сезоне, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере». Ожидается, что он выйдет на лёд в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (9 января в 1:00 мск).

Напомним, 5 января 2022 года форвард тренировался с командой в форме с полным контактом. Уилсон восстанавливался после травмы голеностопа, полученной в первой игре плей-офф в прошлом сезоне НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:2).

В прошлом регулярном чемпионате 28-летний нападающий сыграл 78 встреч и набрал 52 (24+28) очка. Уилсон всю карьеру провёл в составе «Вашингтона». Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Его контракт с кэпхитом $ 5,166 млн будет действовать до конца сезона-2023/2024.