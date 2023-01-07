«Вашингтон» анонсировал возвращение Бекстрёма в состав после перенесённой операции

«Вашингтон Кэпиталз» в своём «твиттере» анонсировал возвращение Никласа Бекстрёма в состав после перенесённой операции. Ожидается, что он выйдет на лёд в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (9 января в 1:00 мск)
Напомним, 2 января 2023 года Бекстрём был выведен из коронавирусного протокола и тренировался в общей группе «Вашингтона» в форме, предназначенной для силовой борьбы.
34-летний швед в середине июня перенёс операцию по восстановлению левого бедра. В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард пропустил половину чемпионата из-за аналогичной операции. Ранее «Вашингтон Кэпиталз» предполагал, что после операции Бекстрём пропустит весь регулярный сезон НХЛ.
За свою карьеру в НХЛ Бекстрём провёл 1058 матчей, в которых забросил 264 шайбы и отдал 747 результативных передач с показателем полезности «+111». Последний раз Никлас выходил на лёд 14 мая 2022 года в матче плей-офф с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ).
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