Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас отправлен в АХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» отправил нападающего Алексея Протаса в команду «Херши Бирс» из Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «столичных».

22-летний Протас набрал 10 (3+7) очков в 41 игре за «Вашингтон» в этом сезоне. Алексей провёл 33 матча за «Кэпиталз» в сезоне-2021/2022, заняв второе место среди новичков клуба по показателю полезности «+4».

Уроженец Витебска набрал 24 (8+16) очка в 42 играх за «Херши» в сезоне-2021/2022. «Кэпиталз» выбрали Протаса в третьем раунде под общим 91-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

Напомним, сегодня клуб из столицы США анонсировал возвращение Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона в состав. Оба хоккеиста после травм ещё не играли в текущем регулярном сезоне НХЛ. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» 9 января в 1:00 мск.

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