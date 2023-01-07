Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин во второй раз в карьере отразил 20 бросков за период
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В эти минуты на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, США проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 20 бросков по своим воротам в первом периоде. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это второй случай в карьере 27-летнего вратаря, когда он отражает 20 и более бросков. 23 февраля 2020 года в матче с «Сан-Хосе» Шестёркин в первом периоде сделал 21 сейв.
Шестёркин в текущем регулярном сезоне НХЛ провёл за «Рейнджерс» 29 матчей, в которых одержал 18 побед с процентом отражённых бросков 91,7 и коэффициентом надёжности 2,43.
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