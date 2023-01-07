«Дэвилз» отыгрались с 1:3 и победили «Рейнджерс» в овертайме, Шестёркин сделал 40 сейвов

На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, США, завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.
На второй минуте матча счёт открыл нападающий гостей Джимми Веси с передач Алекси Лафренье и Джейкоба Трубы.
На четвёртой минуте второго периода преимущество гостей удвоил Жюльен Готье с передач Адама Фокса и Баркли Гудроу. Спустя шесть минут первую шайбу «Дэвилз» в матче забросил Джек Хьюз. На 14-й минуте периода счёт 3:1 сделал Крис Крайдер с передач К'Андре Миллера и Мики Зибанеджада.
На девятой минуте третьего периода сократил отставание в счёте Йеспер Братт с передачи Джека Хьюза. Спустя полторы минуты Джек Хьюз с передачи Доусона Мерсера сделал счёт равным.
Победу хозяевам в овертайме принёс Дэймон Сиверсон.
- 7 января 2023
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