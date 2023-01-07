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«Дэвилз» отыгрались с 1:3 и победили «Рейнджерс» в овертайме, Шестёркин сделал 40 сейвов

«Дэвилз» отыгрались с 1:3 и победили «Рейнджерс» в овертайме, Шестёркин сделал 40 сейвов
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На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке, США, завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий гостей Джимми Веси с передач Алекси Лафренье и Джейкоба Трубы.

На четвёртой минуте второго периода преимущество гостей удвоил Жюльен Готье с передач Адама Фокса и Баркли Гудроу. Спустя шесть минут первую шайбу «Дэвилз» в матче забросил Джек Хьюз. На 14-й минуте периода счёт 3:1 сделал Крис Крайдер с передач К'Андре Миллера и Мики Зибанеджада.

На девятой минуте третьего периода сократил отставание в счёте Йеспер Братт с передачи Джека Хьюза. Спустя полторы минуты Джек Хьюз с передачи Доусона Мерсера сделал счёт равным.

Победу хозяевам в овертайме принёс Дэймон Сиверсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2023, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Веси (Лафренье, Труба) – 01:34 (5x5)   0:2 Готье (Фокс, Гудроу) – 23:28 (5x5)   1:2 Хьюз – 29:24 (5x5)   1:3 Крайдер (Миллер, Зибанеджад) – 33:15 (5x5)   2:3 Братт (Хишир, Хьюз) – 48:28 (5x4)   3:3 Хьюз (Мерсер, Грейвз) – 50:32 (5x5)   4:3 Сиверсон – 62:47 (3x3)
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