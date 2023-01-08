Болельщики «Коламбуса» устроили овации Марченко после первого хет-трика в НХЛ

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду играл с «Каролиной Харрикейнз». По итогам встречи победу в серии буллитов одержал «Коламбус» со счётом 4:3.
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко оформил хет-трик и стал шестым новичком «Блю Джекетс», которому покорилось это достижение. Россиянин был признан первой звездой матча и дал интервью журналисту по окончании встречи на скамейке запасных. Кирилл поблагодарил болельщиков за поддержку, и фанаты встретили овациями его слова.
«Мои ноги работали сегодня на полную, возможно благодаря работе в тренажёрном зале. Сегодня моя скорость была действительно хорошей. Я счастлив оформить хет-трик на домашней арене, спасибо фанатам», — сказал Марченко.
В текущем сезоне на счету Марченко 15 матчей за «Коламбус», в которых россиянин забросил восемь шайб, нанеся 27 бросков по воротам. В АХЛ на счету 22-летнего нападающего 16 матчей, в которых Марченко набрал 19 (8+11) очков.
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