Марченко — о хет-трике в Рождество: я забиваю только по российским праздникам

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился эмоциями от первого хет-трика в карьере НХЛ в матче с «Каролиной» (4:3 Б). На счету россиянина также реализованный бросок в серии послематчевых буллитов.

«Для меня это было мечтой — забить три гола дома при своих болельщиках. Большое спасибо фанатам. Это было здорово. До сих пор не могу в это поверить, у меня нет слов. Я просто знал, что в той стороне ворота и бросал. Я не знаю, как это работает, но у меня получилось.

Я забросил шайбу в ворота «Чикаго» 31 декабря, и отличился сегодня в Рождество. Я забиваю только по российским праздникам (смеётся)», — цитирует Марченко пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Марченко 15 матчей за «Коламбус», в котором россиянин забросил восемь шайб, нанеся 27 бросков по воротам. В АХЛ на счету 22-летнего нападающего 16 матчей, в которых Марченко набрал 19 (8+11) очков.