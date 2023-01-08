Прохоркин дебютирует за СКА в текущем сезоне в матче с «Сочи». Он не играл более 9 месяцев

В Сочи на стадионе «Большой» сегодня пройдёт очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Начало матча – в 17:00 мск.

Примечательно, что в состав санкт-петербургского клуба попал нападающий Николай Прохоркин. Это будет его первая игра в текущем сезоне КХЛ. Последний матч в лиге он провёл 30 марта 2022 года в плей-офф в составе «Авангарда» против магнитогорского «Металлурга» (0:4). Николай займёт место во втором звене СКА с Дамиром Жафяровым и Дмитрием Яшкиным.

Всего на счету Прохоркина в КХЛ 496 матчей, в которых 29-летний нападающий отметился 278 очками — забросил 134 шайбы и отдал 144 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+113». Прохоркин является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2017 году.