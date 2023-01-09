Детский тренер Марченко: Кирилл отставал от других ребят по скорости и особенно по катанию

Детский тренер нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко Олег Таубер рассказал, каким был игрок, когда начинал заниматься хоккеем.
«Как начинал свой хоккейный путь Кирилл? Кирилл занимался на простой площадке в Барнауле в школе Черепанова. Они с семьей после одного турнира от «Газпромнефти» решили переехать в Тюмень, где условия были явно лучше для хоккея. Поэтому в Тюмени мы с ним и начали работать.
Чем Кирилл выделялся среди сверстников? Вообще, он не отличался физическими способностями, сильно отставал от других ребят по скорости и особенно по катанию. Был разговор с родителями, где им предлагали остаться в команде, но во втором составе. Они приняли решение остаться, что доказывает желание Кирилла играть в хоккей. Да, его выделяло именно стремление и желание играть и развиваться, несмотря на все сложности. Потом уже он начал прогрессировать, становился лучше и через несколько лет уже стал игроком первой команды», — приводит слова Таубера Sport24.
В текущем сезоне на счету Марченко 15 матчей в НХЛ за «Коламбус», в которых россиянин забил восемь голов. В матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3) Кирилл оформил свой первый хет-трик в заокеанской карьере.
- 9 января 2023
-
10:01
-
10:00
-
09:43
-
09:26
-
09:07
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
08:12
-
07:20
-
06:51
-
05:53
-
05:45
-
05:31
-
05:28
-
04:46
-
03:28
-
02:24
-
01:42
-
01:12
- 8 января 2023
-
23:26
-
23:05
-
22:41
-
22:20
-
22:11
-
21:52
-
21:23
-
21:16
-
21:07
-
20:58
-
20:44
-
20:37
-
20:29
-
20:21