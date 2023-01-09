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Детский тренер Марченко: Кирилл отставал от других ребят по скорости и особенно по катанию

Детский тренер Марченко: Кирилл отставал от других ребят по скорости и особенно по катанию
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Детский тренер нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко Олег Таубер рассказал, каким был игрок, когда начинал заниматься хоккеем.

«Как начинал свой хоккейный путь Кирилл? Кирилл занимался на простой площадке в Барнауле в школе Черепанова. Они с семьей после одного турнира от «Газпромнефти» решили переехать в Тюмень, где условия были явно лучше для хоккея. Поэтому в Тюмени мы с ним и начали работать.

Чем Кирилл выделялся среди сверстников? Вообще, он не отличался физическими способностями, сильно отставал от других ребят по скорости и особенно по катанию. Был разговор с родителями, где им предлагали остаться в команде, но во втором составе. Они приняли решение остаться, что доказывает желание Кирилла играть в хоккей. Да, его выделяло именно стремление и желание играть и развиваться, несмотря на все сложности. Потом уже он начал прогрессировать, становился лучше и через несколько лет уже стал игроком первой команды», — приводит слова Таубера Sport24.

В текущем сезоне на счету Марченко 15 матчей в НХЛ за «Коламбус», в которых россиянин забил восемь голов. В матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3) Кирилл оформил свой первый хет-трик в заокеанской карьере.

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