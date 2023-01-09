Генменеджер «Югры»: наш клуб воспитал Марченко, а СКА этот талант огранил

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев прокомментировал хет-трик игрока «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б) и рассказал о переходе хоккеиста в СКА. Напомним, 22-летний хоккеист является воспитанником ханты-мансийского клуба.
«Конечно, идеальный для нас вариант — если бы Кирилл сделал хет-трики за «Югру» и за национальную сборную России. Но и три гола в НХЛ — это событие.
Вообще для нас этот хет-трик не стал сюрпризом, поскольку талант игрока очевиден. «Югра» его воспитала, а СКА, куда он перешёл в сезоне-2018/2019, этот талант огранил. У Санкт-Петербурга сегодня большие возможности по развитию игроков, Марченко — лишь один из примеров. Всё логично.
Постоянно общаемся с нашей молодёжью, говорим о том, что сначала нужно пройти весь путь из «Мамонтов» в «Югру» и только потом, сформировавшись на уровне основной команды, смотреть дальше. В том сезоне из «Югры» уехали в Питер не только Марченко, но и Морозов с Галенюком, тоже очень способные молодые хоккеисты.
Мы стремимся к тому, чтобы найти баланс при карьерном развитии своей молодёжи и, скажем так, избежать быстрых потерь. Со СКА, где подготовка молодёжи — тоже в приоритете, есть взаимодействие. И оно идёт во благо всего российского хоккея», — цитирует Гусева Russia-Hockey.ru.
В текущем сезоне на счету Марченко 15 матчей за «Коламбус», в которых россиянин забил восемь голов.
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