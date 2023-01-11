18 сейвов Кочеткова не помогли «Каролине» одолеть «Нью-Джерси»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.



В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Йонас Зигенталер, Доусон Мерсер (дубль), Йеспер Боквист и Нико Хишир. За хозяев отличились Еспери Котканиеми, Макс Пасиоретти и Себастьян Ахо.



Российский голкипер хозяев Пётр Кочетков отразил 18 из 22 бросков по своим воротам.

«Каролина» потерпела третье поражение подряд и идёт на данный момент на третьей строчке в таблице Восточной конференции с 57 очками в 41 играх, «Нью-Джерси» располагается на четвёртой позиции с 55 очками, при этом также проведя 41 игру.