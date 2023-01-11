18 сейвов Кочеткова не помогли «Каролине» одолеть «Нью-Джерси»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Йонас Зигенталер, Доусон Мерсер (дубль), Йеспер Боквист и Нико Хишир. За хозяев отличились Еспери Котканиеми, Макс Пасиоретти и Себастьян Ахо.
Российский голкипер хозяев Пётр Кочетков отразил 18 из 22 бросков по своим воротам.
«Каролина» потерпела третье поражение подряд и идёт на данный момент на третьей строчке в таблице Восточной конференции с 57 очками в 41 играх, «Нью-Джерси» располагается на четвёртой позиции с 55 очками, при этом также проведя 41 игру.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Котканиеми (Нечас) – 13:03 (4x5) 1:1 Зигенталер (Хэмилтон, Хишир) – 17:06 (5x5) 2:1 Пасиоретти (Ахо) – 28:50 (5x5) 3:1 Ахо (Терявяйнен, Песке) – 37:34 (4x5) 3:2 Мерсер (Сиверсон, Грейвз) – 39:06 (5x5) 3:3 Боквист (Мерсер, Маклауд) – 39:26 (5x5) 3:4 Мерсер (Боквист, Маклауд) – 48:53 (5x5) 3:5 Хишир (Татар, Хаула) – 59:04 (en)
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