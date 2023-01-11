Малкин провёл 28-й матч в НХЛ с четырьмя очками. Больше только у трёх действующих игроков
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Закончился очередной поединок регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
В этом матче российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, набрав суммарно 4 очка. Таким образом, для 36-летнего уроженца Магнитогорска этот поединок стал 28-м с четырьмя очками. Больше лишь у трёх действующих хоккеистов: одноклубника Евгения Сидни Кросби (37), нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (32) и форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (30). Статистику приводит официальный аккаунт «Питтсбурга» в своём «твиттере».
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