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Дубль и два ассиста Малкина помогли «Питсбургу» одержать волевую победу над «Ванкувером»

Дубль и два ассиста Малкина помогли «Питсбургу» одержать волевую победу над «Ванкувером»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Уже в первые восемь минут первого периода гости забросили три шайбы в ворота Кейси Десмита. Отличились Конор Гарланд, Брок Бёзер и Куинн Хьюз. Однако усилиями российского форварда Евгения Малкина, Сидни Кросби, а также Джейсона Цукера «пингвины» ушли на перерыв после первой 20-й минутки с равными цифрами на табло.

В середине второго периода Евгений Малкин вывел свою команду вперёд, а затем Рикард Ракелль укрепил преимущество своей команды. В третьей двадцатиминутке «Ванкувер» усилиями Трэвиса Дермотта сократил отставание в счёте, однако на большее гостей не хватило.

Нападающий «Кэнакс» Илья Михеев сумел записать на свой счёт ассист, а его одноклубник Андрей Кузьменко очков не набрал.

Стоит отметить, что в этом противостоянии Малкин отдал ещё две голевых передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Хьюз, Шенн) – 04:46 (5x5)   0:2 Бёзер (Хорват, Михеев) – 06:40 (5x5)   0:3 Хьюз (Шенн, Петтерссон) – 07:05 (5x5)   1:3 Малкин (Смит, Раст) – 08:57 (5x3)   2:3 Кросби (Дюмулен, Раст) – 14:25 (5x5)   3:3 Цукер (Малкин) – 16:30 (5x5)   4:3 Малкин (Цукер) – 27:58 (4x4)   5:3 Ракелль (Малкин, Смит) – 34:31 (5x4)   5:4 Дермотт (Экман-Ларссон, Бёзер) – 52:52 (5x5)
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