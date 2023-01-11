Дубль и два ассиста Малкина помогли «Питсбургу» одержать волевую победу над «Ванкувером»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.



Уже в первые восемь минут первого периода гости забросили три шайбы в ворота Кейси Десмита. Отличились Конор Гарланд, Брок Бёзер и Куинн Хьюз. Однако усилиями российского форварда Евгения Малкина, Сидни Кросби, а также Джейсона Цукера «пингвины» ушли на перерыв после первой 20-й минутки с равными цифрами на табло.



В середине второго периода Евгений Малкин вывел свою команду вперёд, а затем Рикард Ракелль укрепил преимущество своей команды. В третьей двадцатиминутке «Ванкувер» усилиями Трэвиса Дермотта сократил отставание в счёте, однако на большее гостей не хватило.

Нападающий «Кэнакс» Илья Михеев сумел записать на свой счёт ассист, а его одноклубник Андрей Кузьменко очков не набрал.

Стоит отметить, что в этом противостоянии Малкин отдал ещё две голевых передачи.