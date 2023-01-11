Дубль и два ассиста Малкина помогли «Питсбургу» одержать волевую победу над «Ванкувером»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
Уже в первые восемь минут первого периода гости забросили три шайбы в ворота Кейси Десмита. Отличились Конор Гарланд, Брок Бёзер и Куинн Хьюз. Однако усилиями российского форварда Евгения Малкина, Сидни Кросби, а также Джейсона Цукера «пингвины» ушли на перерыв после первой 20-й минутки с равными цифрами на табло.
В середине второго периода Евгений Малкин вывел свою команду вперёд, а затем Рикард Ракелль укрепил преимущество своей команды. В третьей двадцатиминутке «Ванкувер» усилиями Трэвиса Дермотта сократил отставание в счёте, однако на большее гостей не хватило.
Нападающий «Кэнакс» Илья Михеев сумел записать на свой счёт ассист, а его одноклубник Андрей Кузьменко очков не набрал.
Стоит отметить, что в этом противостоянии Малкин отдал ещё две голевых передачи.
- 11 января 2023
-
06:16
-
06:16
-
06:10
-
05:59
-
05:42
-
05:38
-
05:35
-
04:24
-
03:31
- 10 января 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:08
-
23:02
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:19
-
22:01
-
21:53
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:26
-
20:41
-
20:19
-
20:14