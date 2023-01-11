«Даллас» переиграл «Айлендерс» по буллитам, у Ильи Сорокина 23 сейва

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1.
Уже на четвёртой минуте матча Джейсон Робертсон открыл счёт голам. Ему ассистировали Джон Павелски и Тайлер Сегин. На 14-й минуте Андерс Ли сравнял счёт. Брок Нельсон и Ноа Добсон помогли ему с передачами. Решающий буллит в послематчей серии реализовал Робертсон.
В этой игре участие приняли сразу три российских хоккеиста. Ворота хозяев защищал Илья Сорокин, который отразил 23 броска по своим воротам. А его одноклубник защитник Александр Романов очков не набрал. Также очков не заработал и российский нападающий гостей Денис Гурьянов.
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