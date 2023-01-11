«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв «Авангард» в гостях

В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.
На 41-й секунде первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Воронков с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. Эта шайба стала самой быстрой для казанской команды в этом сезоне. На четвёртой минуте первого периода восстановил равенство в счёте Арсений Грицюк с передач Сергея Толчинского и Ивана Телегина.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На восьмой минуте третьего периода вторую шайбу гостей в матче забросил Илья Сафонов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Сибирью» дома 14 января. «Авангард» 16 января примет дома «Нефтехимик».
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