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«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв «Авангард» в гостях

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв «Авангард» в гостях
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В Омске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал «Ак Барс». Победу со счётом 2:1 одержали гости.

На 41-й секунде первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Воронков с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. Эта шайба стала самой быстрой для казанской команды в этом сезоне. На четвёртой минуте первого периода восстановил равенство в счёте Арсений Грицюк с передач Сергея Толчинского и Ивана Телегина.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте третьего периода вторую шайбу гостей в матче забросил Илья Сафонов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (А. Радулов, Войнов) – 00:41 (5x5)   1:1 Грицюк (Толчинский, Телегин) – 03:53 (5x4)   1:2 Сафонов – 47:31 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Сибирью» дома 14 января. «Авангард» 16 января примет дома «Нефтехимик».

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