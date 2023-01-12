«Это безумие». Бывший одноклубник Кучерова высказался об игре российской звезды

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Вряд ли кто-то мог предполагать, что он будет настолько хорош, но да, уже тогда я видел, что он станет очень хорошим игроком. Он был слишком хорош для АХЛ, но ему надо было немного дозреть до такого уровня. «Тампа» хорошо провела его развитие, чтобы он делал нужные вещи в нужный момент. Это особенный талант, ни у кого в НХЛ нет такого видения, как у него. Я наблюдал за ним семь лет, он за это время немного изменился, но мощный талант у него был всегда.

Ох, хотел бы я знать, что делает его таким гением на льду! У него глаза по всей голове, это безумие. Ему даже не надо выискивать глазами партнёра, он и так знает, где он. Такие игроки редко появляются. И он очень много оттачивает своё мастерство, работает над одними и теми же вещами целые тренировки. Это приносит плоды», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате»: