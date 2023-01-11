Тренер «Динамо» Вудкрофт: наша команда играла так, будто у неё ещё девять жизней

Главный тренер «Динамо» Минск Крэйг Вудкрофт рассказал о поражении от «Куньлуня» (2:6) и оценил игру защитника клуба Джона Гилмора.

«Было очевидно, что те усилия, которые прилагались нашей командой, недостаточны. Мы просто недостаточно хорошо всё делали. Команда играла не только не на своём уровне, но и не на уровне соперника. Понимаем, где мы находимся, что нам нужно быть выше и бороться за плей-офф. Однако наша команда играла так, будто у неё ещё девять жизней, а соперник словно бился за единственную жизнь. Нам нужно срочно меняться. Звено чекеров, которое должно мешать лидерам соперника, не выполняло свою задачу, поэтому пришлось менять его состав.

Гилмор даёт команде энергию, скорость. В этом матче он ещё и четыре раза бросил по воротам. Это человек, который приносит звену нужную энергию и делает правильные вещи. По скорости он может сравниваться со скоростью любого соперника и закрывать лидирующие звенья. Действуя в нападении, он благодаря опыту защитника может правильно помогать обороне. Это быстрый игрок, который нам очень помогает. Возможно, эта помощь не всегда заметна, но это важный элемент команды. Не уверен, есть ли игрок быстрее, чем он. Гилмор делает большую работу.

После пресс-конференции у нас будет собрание с тренерами, будем разрабатывать план на следующие дни. Сразу скажу, что будут изменения в составе. Все понимают, где мы находимся и что нам нужно бороться за плей-офф. Есть очень много нюансов, в том числе и ментальных. Наши игроки знают нашу систему, понимают, что каждая игра очень важна. У нас нет большого количества дорог, которыми мы можем попасть в плей-офф. Все должны посмотреть в зеркало и спросить себя – хотим ли мы играть в плей-офф? И можно ли попасть в плей-офф с хоккеем, который мы показали? Конечно, мы хотим попасть в плей-офф. Но нужно что-то поменять. Ну а если мы не хотим в плей-офф, можем продолжать играть так, как в этом матче», — цитирует Вудкрофта сайт КХЛ.

После поражения минчане располагаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.