«Куньлунь» прервал серию поражений, крупно победив минское «Динамо» в гостях

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своём льду принимало «Куньлунь». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

На 14-й минуте матча счёт открыл Клифф Пу с передач Зака Лесли и Брэндона Ипа.

В начале второго периода преимущество гостей удвоил Клифф Пу с передач Тайлера Вона и Джейка Челиоса. Спустя три минуты счёт 3:0 сделал Томаш Юрчо с передач Дойла Сомерби и Люка Локхарта. На 11-й минуте второго периода довёл счёт до крупного Кайл Вуд с передач Брэндона Ипа и Винсента Ловерде.

На 16-й секунде третьего периода первую шайбу гостей в матче забросил Марк Барберио с передач Владимира Алистрова и Джозефа Душака. На 16-й минуте третьего периода Клифф Пу оформил хет-трик, забив в пустые ворота минчан. На 18-й минуте периода счёт 5:2 сделал Роман Горбунов. Окончательный счёт в конце матча установил Паркер Фу.

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