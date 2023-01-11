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Динамо Мн — Куньлунь РС. Прямая трансляция
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«Куньлунь» прервал серию поражений, крупно победив минское «Динамо» в гостях

«Куньлунь» прервал серию поражений, крупно победив минское «Динамо» в гостях
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» на своём льду принимало «Куньлунь». Победу со счётом 6:2 одержали гости.

На 14-й минуте матча счёт открыл Клифф Пу с передач Зака Лесли и Брэндона Ипа.

В начале второго периода преимущество гостей удвоил Клифф Пу с передач Тайлера Вона и Джейка Челиоса. Спустя три минуты счёт 3:0 сделал Томаш Юрчо с передач Дойла Сомерби и Люка Локхарта. На 11-й минуте второго периода довёл счёт до крупного Кайл Вуд с передач Брэндона Ипа и Винсента Ловерде.

На 16-й секунде третьего периода первую шайбу гостей в матче забросил Марк Барберио с передач Владимира Алистрова и Джозефа Душака. На 16-й минуте третьего периода Клифф Пу оформил хет-трик, забив в пустые ворота минчан. На 18-й минуте периода счёт 5:2 сделал Роман Горбунов. Окончательный счёт в конце матча установил Паркер Фу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2023, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Пу (Лесли, Ип) – 13:55 (5x5)   0:2 Пу (Вон, Челиос) – 21:59 (5x4)   0:3 Юрчо (Сомерби, Локхарт) – 24:42 (5x5)   0:4 Вуд (Ип, Ловерде) – 30:02 (5x5)   1:4 Барберио (Алистров, Душак) – 40:16 (5x5)   1:5 Пу (Кейн, Ип) – 55:30 (en)   2:5 Алистров – 57:56 (5x5)   2:6 Фу (Точилкин, Челиос) – 59:40 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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