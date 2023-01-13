Игроки «Рейнджерс» столкнулись между собой. Оба хоккеиста покинули лёд в крови
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В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз».
На момент написания новости в матче завершился первый период, счёт во встрече пока не открыт.
Любопытный инцидент произошёл в ходе первой двадцатиминутки матча — канадские игроки «Ренйджерс» Сэмми Блэйс и Жюльен Готье в концовке периода столкнулись между собой, из-за чего оба получили повреждения и покинули лёд в крови.
ВИДЕО
«Нью-Йорк Ренйджерс» с 53 очками после 42 встреч занимает пятое место в Восточной конференции. «Даллас», имея в своём активе 56 очков после 42 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
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