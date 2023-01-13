Василевский совершил блестящий сейв на последней секунде, сохранив победу «Тампы»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал 18-ю победу в нынешнем сезоне НХЛ, отразив 36 бросков из 40. Ключевое спасение в матче 28-летний вратарь совершил на последней секунде третьего периода, потащив бросок в упор от канадского форварда гостей Кёртиса Лазара. Этот сейв позволил «Тампе» удержать победу в матче, избежав перевода игры в дополнительное время.
В этой игре российский нападающий хозяев Никита Кучеров заработал два очка. Он забил один гол и отдал один результативный пас. Таким образом, он стал третьим игроком в текущем сезоне НХЛ, которому удалось набрать 60+ очков. Теперь на его счету 61 заработанное очко.
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