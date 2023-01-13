Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Куньлунь» всухую обыграл «Витязь», сократив отставание от зоны плей-офф до 10 очков

«Куньлунь» всухую обыграл «Витязь», сократив отставание от зоны плей-офф до 10 очков
Комментарии

В Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Локхарт (Юрчо, Фу) – 00:35 (5x5)   2:0 Кейн (Пу) – 40:55 (5x5)   3:0 Юрчо (Ловерде) – 58:13 (en)   4:0 Локхарт (Челиос) – 59:19 (en)

На 36-й секунде матча Люк Локхарт вывел китайскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Томаш Юрчо и Паркер Фу. Второй период прошёл без голов. На 56-й секунде третьего игрового отрезка «Куньлунь» упрочил преимущество. Гол с передачи Клиффа Пу забил Кори Кейн.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Москве сыграет со «Спартаком». «Витязь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 15 января.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023