«Куньлунь» всухую обыграл «Витязь», сократив отставание от зоны плей-офф до 10 очков
Поделиться
В Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Локхарт (Юрчо, Фу) – 00:35 (5x5) 2:0 Кейн (Пу) – 40:55 (5x5) 3:0 Юрчо (Ловерде) – 58:13 (en) 4:0 Локхарт (Челиос) – 59:19 (en)
На 36-й секунде матча Люк Локхарт вывел китайскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Томаш Юрчо и Паркер Фу. Второй период прошёл без голов. На 56-й секунде третьего игрового отрезка «Куньлунь» упрочил преимущество. Гол с передачи Клиффа Пу забил Кори Кейн.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Москве сыграет со «Спартаком». «Витязь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 15 января.
Комментарии
- 13 января 2023
-
21:49
-
21:42
-
21:41
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
20:52
-
20:33
-
20:19
-
19:55
-
19:21
-
18:58
-
18:23
-
17:58
-
17:26
-
16:57
-
16:24
-
15:53
-
15:35
-
15:17
-
15:05
-
14:53
-
14:34
-
14:17
-
14:01
-
13:36
-
13:19
-
12:44
-
12:09
-
11:38
-
11:16
-
10:45
-
10:26
-
09:59
-
09:37
Партнерский контент