«Куньлунь» всухую обыграл «Витязь», сократив отставание от зоны плей-офф до 10 очков

В Мытищи на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

На 36-й секунде матча Люк Локхарт вывел китайскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Томаш Юрчо и Паркер Фу. Второй период прошёл без голов. На 56-й секунде третьего игрового отрезка «Куньлунь» упрочил преимущество. Гол с передачи Клиффа Пу забил Кори Кейн.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Москве сыграет со «Спартаком». «Витязь» примет «Трактор». Оба матча состоятся 15 января.