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Макдэвид быстрее всех хоккеистов НХЛ за последние 27 лет набрал 80 очков за сезон

Макдэвид быстрее всех хоккеистов НХЛ за последние 27 лет набрал 80 очков за сезон
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:1.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил два гола и отдал результативную передачу, доведя общее количество своих очков в текущем сезоне до 82 (37+45) за 44 матча. 26-летний канадец стал первым за 27 лет хоккеистом в НХЛ, которому удалось набрать минимум 80 очков за первые 44 матча в сезоне. Предыдущими игроками, которым покорялось это достижение за 44 матча, были Рон Фрэнсис в сезоне-1995/1996 и Уэйн Гретцки в сезоне-1993/1994.

Быстрее Макдэвида с сезона-1990/1991 80 очков набирали Марио Лемье (дважды по 31 матчу и один раз 41 матч), Яромир Ягр (37 матчей в сезоне-1995/1996), Пэт Лафонтейн (42 матча в сезоне-1992/1993), Адам Оутс (42 матча в сезоне-1990/1991) и Уэйн Гретцки (43 матча в сезоне-1990/1991).

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