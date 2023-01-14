«Никаких проблем не было». Билялетдинов высказался о камбэке «Сибири» с 1:3 за 96 секунд

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после поражения в матче с «Сибирью». Новосибирцы отыгрались в конце встречи, уступая к 56-й минуте со счётом 1:3. «Сибири» потребовалось всего 96 секунд, чтобы забить два гола. Встреча перетекла в овертайм, где на исходе второй минуты нападающий «Сибири» Александр Шаров принёс победу своему клубу.

«Откровенно говоря, не тот результат, который мы планировали. В игре никаких серьёзных проблем мы не видели, может быть, в начале второго периода соперник здорово закрыл нас в зоне, создал несколько серьёзных моментов. Но и у нас во втором периоде были моменты. В третьем периоде, я считаю, никаких проблем не было, но, к сожалению, концовка была неудачная.



Что произошло в концовке всё-таки, дисциплина подвела или отсутствие концентрации? Дисциплина тоже подвела, безусловно. Потому что два удаления получили в серьёзные моменты, не случайно мы пропустили две шайбы.



Они были вратарскими? Здесь нельзя винить вратаря, была общая ошибка, нужно разбираться самим», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».