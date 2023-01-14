«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса», отыгравшись с 1:3 за полторы минуты

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0).

На 11-й минуте Артём Лукоянов вывел казанцев вперёд. На 19-й минуте Станислав Галиев точным броском удвоил преимущество «Ак Барса». На 27-й минуте Никита Ефремов отыграл один гол. На 51-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил третью шайбу. На 57-й минуте Денис Голубев, реализовав численное большинство, сократил отставание до минимума. Через 96 секунд Максим Сушко сравнял счёт. На второй минуте овертайма Александр Шаров принёс победу новосибирцам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что «Ак Барс» прервал победную серию из пяти матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Астане сыграет с «Барысом». «Ак Барс» примет «Адмирал». Оба матча состоятся 16 января.