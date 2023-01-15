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Российский защитник «Нью-Джерси» Охотюк забросил первую шайбу в сезоне в ворота «Кингз»

Российский защитник «Нью-Джерси» Охотюк забросил первую шайбу в сезоне в ворота «Кингз»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» в эит минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Ниью-Джерси Дэвилз». Идёт второй период — счёт 4:2 в пользу гостей.

Российский защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал первым для 22-летнего игрока обороны в текущем сезоне и вторым в карьере НХЛ. Всего в лиге уроженец Челябинска проводит 12-й матч, в котором отметился тремя набранными очками — дважды забросил шайбу и отдал одну результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фиала (Кемпе, Даути) – 06:32 (5x4)   1:1 Татар (Хишир, Хьюз) – 12:51 (5x4)   1:2 Хаула (Мерсер) – 22:37 (5x5)   2:2 Копитар (Даути, Виларди) – 26:48 (5x4)   2:3 Охотюк (Палат, Хьюз) – 27:39 (5x5)   2:4 Грейвз (Шарангович) – 30:57 (5x5)   2:5 Братт (Шарангович, Грейвз) – 58:56 (en)

Охотюк получил шайбу на чужой синей линии, продвинулся вглубь зоны соперника и бросил шайбу по воротам, которая прошла сквозь амуницию Джонатана Куика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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