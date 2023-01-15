Российский защитник «Нью-Джерси» Охотюк забросил первую шайбу в сезоне в ворота «Кингз»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» в эит минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Ниью-Джерси Дэвилз». Идёт второй период — счёт 4:2 в пользу гостей.
Российский защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал первым для 22-летнего игрока обороны в текущем сезоне и вторым в карьере НХЛ. Всего в лиге уроженец Челябинска проводит 12-й матч, в котором отметился тремя набранными очками — дважды забросил шайбу и отдал одну результативную передачу.
Охотюк получил шайбу на чужой синей линии, продвинулся вглубь зоны соперника и бросил шайбу по воротам, которая прошла сквозь амуницию Джонатана Куика.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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