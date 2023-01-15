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Юный болельщик участвовал во вбрасывании, ЦСКА отмечал победу. Лучшие фото с матча

Юный болельщик участвовал во вбрасывании, ЦСКА отмечал победу. Лучшие фото с матча
Никита Нестеров и Робин Пресс
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15 января в Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 4:2 одержали армейцы.

На 11-й минуте встречи счёт открыл Никита Нестеров с передач Ярослава Дыбленко и Константина Окулова. Спустя три минуты восстановил равенство в счёте Даниил Вовченко с передач Кирилла Пилипенко и Никиты Макеева.

На 22-й секунде третьего периода счёт 2:2 сделал Игорь Гераськин с передач Даниила Пыленкова и Михаила Ильина. Через три минуты третью шайбу армейцев забросил Константин Окулов с передачи Владислава Каменева. Спустя 36 секунд преимущество хозяев упрочил Павел Карнаухов с передач Кристиана Яроша и Антона Слепышева.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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