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КХЛ назвала имена лучших игроков прошедшей игровой недели

КХЛ назвала имена лучших игроков прошедшей игровой недели
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Континентальная хоккейная лига на своём сайте определила имена лучших игроков прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Сергей Мыльников («Трактор»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Мыльникова было нанесено 65 бросков (32,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,06%. Коэффициент надёжности составил 1,00. В игре с «Локомотивом» (1:0) Мыльников впервые в карьере сыграл «на ноль».

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Никита Нестеров (ЦСКА), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели. На счету Нестерова также два силовых приёма, один блокированный бросок и четыре отбора шайбы. Впервые Нестеров признавался лучшим на девятой неделе сезона-2017/2018.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Сергей Попов (ХК «Сочи»), набравший 4 (2+2) очка в трёх матчах недели. Попов набирал очки в каждом матче недели, а в игре с «Металлургом» (3:2), прервавшей 21-матчевую серию поражений, нападающий набрал 2 (1+1) очка и стал автором победной шайбы. На его счету также четыре силовых приёма, один блокированный бросок и два отбора шайбы.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Даниил Гутик («Адмирал»), набравший 2 (0+2) очка в трёх матчах недели. На счету Гутика победный бросок в матче с «Металлургом» (2:1 Б), а также один силовой приём, один блокированный бросок и четыре отбора шайбы. Впервые Гутик признавался лучшим на 17-й неделе сезона-2021/2022.

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