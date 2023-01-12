Нападающий «Адмирала» Гутик: после «Ермака» я ничего не боюсь

Автор победного буллита в матче «Металлурга» и Адмирала» (1:2 Б) форвард клуба из Владивостока Даниил Гутик прокомментировал победу своего клуба.

«Очень хотелось играть. Желание было огромное помогать команде. Не думал об передачах или голах, просто хотел играть. Хорошо, что так сложилось. Где-то в глубине души понимал, что это, наверное, мой последний шанс заиграть. Наверное, после «Ермака» я ничего не боюсь, хотя Ангарск дал мне много практики», — приводит слова Гутика официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

21-летний нападающий в текущем сезоне провёл три матча, в которых отметился двумя результативными передачами с показателем полезности «+3».

В следующем матче «Адмирал» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».