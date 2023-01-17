Гол Виталия Кравцова помог «Рейнджерс» переиграть «Коламбус»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 13-й минуте матча Мика Зибанеджад открыл счёт голам. Каапо Какко и Адам Фокс записали в свой актив по одной голевой передаче. На последней минуте первого игрового отрезка Баркли Гудроу удвоил преимущество гостей. К'Андре Миллео и Какко ассистировали ему.



На 32-й минуте российский нападающий Виталий Кравцов укрепил преимущество гостевой команды. Филип Хитил и Гудроу помогли ему пасами. На 42-й минуте ответил одним голом Эндрю Пик. Густав Нюквист и Джек Рослович ассистировали ему.