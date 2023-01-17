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Гол Виталия Кравцова помог «Рейнджерс» переиграть «Коламбус»

Гол Виталия Кравцова помог «Рейнджерс» переиграть «Коламбус»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 13-й минуте матча Мика Зибанеджад открыл счёт голам. Каапо Какко и Адам Фокс записали в свой актив по одной голевой передаче. На последней минуте первого игрового отрезка Баркли Гудроу удвоил преимущество гостей. К'Андре Миллео и Какко ассистировали ему.

На 32-й минуте российский нападающий Виталий Кравцов укрепил преимущество гостевой команды. Филип Хитил и Гудроу помогли ему пасами. На 42-й минуте ответил одним голом Эндрю Пик. Густав Нюквист и Джек Рослович ассистировали ему.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2023, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Какко, Фокс) – 12:38 (4x4)   0:2 Гудроу (Миллер, Какко) – 19:01 (5x4)   0:3 Кравцов (Хитил, Гудроу) – 31:47 (5x5)   1:3 Пик (Нюквист, Рослович) – 41:21 (4x4)
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