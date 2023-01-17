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«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в овертайме, отыгравшись с 0:3. Победный гол у Орлова

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в овертайме, отыгравшись с 0:3. Победный гол у Орлова
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

К началу второго периода хозяева вели со счётом 3:0. Заброшенными шайбами в их составе отличились Себастьян Ахо, Мэтт Мартин, а также Хадсон Фэшинг. Российский защитник Александр Романов записал в свой актив результативную передачу.

В оставшееся до конца матча время «Кэпиталз» смогли сравнять счёт и перевести встречу в овертайм. У гостей забивали Гарнет Хэтэуэй, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отличились ассистами.

В овертайме другой россиянин, защитник Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой, чем принёс победу своему клубу. На его счету также результативная передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2023, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ахо (Бейли, Добсон) – 04:24 (5x5)   2:0 Мартин (Клаттербак, Романов) – 13:19 (5x5)   3:0 Фэшинг (Пажо, Бовиллье) – 23:51 (5x5)   3:1 Хэтэуэй (Овечкин, Юханссон) – 30:01 (5x5)   3:2 Уилсон (Бекстрём, Орлов) – 33:08 (4x4)   3:3 Оши (Густафссон, Кузнецов) – 45:54 (5x5)   3:4 Орлов (Оши, Милано) – 64:27 (3x3)
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