Первый номер драфта-2022 форвард «Монреаля» Слафковски переведён в список травмированных

Первый номер драфта форвард «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски получил травму нижней части тела и отправлен в список травмированных, сообщает официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне у Юрая 10 (4+6) очков в 39 матчах за клуб. 18-летний словацкий хоккеист был выбран «Монреалем» под первым номером на драфте-2022. В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии.

Вместе со Слафковски в список травмированных переведены Йоэль Армиа (травма верхней части тела) и Джейк Эванс (травма нижней части тела).

«Монреаль» также поместил Шона Монахана в долгосрочный список травмированных. Нападающий не играл с 5 декабря из-за травмы нижней части тела.

«Канадиенс» после 44 матчей набрали 39 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.