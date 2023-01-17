Вратарь «Динамо» Коновалов забросил шайбу в матче с «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду московское «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости.

В конце матча голкипер бело-голубых Илья Коновалов забросил шайбу, поразив пустые ворота нижегородцев. Он стал вторым голкипером в истории КХЛ, который смог забить гол прямым броском. Первым был Илья Проскуряков, отличившийся в матче «Ак Барс» – «Металлург» Мг (0:2) 25 января 2009 года.

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24-летний голкипер в текущем сезоне за «Динамо» провёл 37 матчей, в которых одержал 18 побед с процентом отражённых бросков 92 и коэффициентом надёжности 2,12.