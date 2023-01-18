«Флорида» уступила «Торонто» в овертайме, но Сергей Бобровский совершил 32 сейва

В Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.
Уже на второй минуте матча счёт голам открыли гости – отличился Картер Вераге. На 3-й минуте сравнял Драйден Хант. На 13-й минуте вывел гостей вновь вперёд Антон Лунделль. Спустя три минуты сравнял Александр Керфут. На 19-й минуте за гостей отличился Джош Махура.
На 22-й минуте укрепил преимущество гостей Александр Барков. На 40-й минуте сократил отставание до минимума Остон Мэттьюс. А на 46-й минуте Втльям Нюландер перевёл игру в овертайм. Он де на второй минуте дополнительного времени принёс «Торонто» победу.
Российский голкипер проигравшей команды Сергей Бобровский провёл весь матч и совершил 32 сейва. Илья Сорокин вышел на лёд на 22-й минуте. После этого хозяева не пропустили ни одной шайбы, а Самсонов совершил 11 сейвов.
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