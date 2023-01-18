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«Флорида» уступила «Торонто» в овертайме, но Сергей Бобровский совершил 32 сейва

«Флорида» уступила «Торонто» в овертайме, но Сергей Бобровский совершил 32 сейва
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В Торонто (США) на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

Уже на второй минуте матча счёт голам открыли гости – отличился Картер Вераге. На 3-й минуте сравнял Драйден Хант. На 13-й минуте вывел гостей вновь вперёд Антон Лунделль. Спустя три минуты сравнял Александр Керфут. На 19-й минуте за гостей отличился Джош Махура.

На 22-й минуте укрепил преимущество гостей Александр Барков. На 40-й минуте сократил отставание до минимума Остон Мэттьюс. А на 46-й минуте Втльям Нюландер перевёл игру в овертайм. Он де на второй минуте дополнительного времени принёс «Торонто» победу.

Российский голкипер проигравшей команды Сергей Бобровский провёл весь матч и совершил 32 сейва. Илья Сорокин вышел на лёд на 22-й минуте. После этого хозяева не пропустили ни одной шайбы, а Самсонов совершил 11 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2023, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Экблад) – 01:52 (5x5)   1:1 Хант (Райлли, Астон-Риз) – 02:38 (5x5)   1:2 Лунделль (Барков) – 12:34 (4x5)   2:2 Керфут (Йернкрок, Лильегрен) – 15:10 (5x4)   2:3 Махура (Гудас, Денисенко) – 18:04 (5x5)   2:4 Барков (Монтур, Райнхарт) – 21:41 (5x4)   3:4 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 39:57 (5x4)   4:4 Нюландер (Марнер, Джиордано) – 45:59 (5x5)   5:4 Нюландер (Тимминс, Таварес) – 61:53 (3x3)
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