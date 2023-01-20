Костин подрался с Маруном на первых секундах второго периода. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После двух периодов счёт равный — 3:3.

Спустя всего три секунды после начала второго периода российский форвард хозяев Клим Костин подрался с нападающим гостей Патриком Маруном. По итогам инцидента оба хоккеиста получили от судей по пять минут штрафного времени.

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Примечательно, что для 23-летнего нападающего «нефтяников» эта драка стала уже третьей в нынешнем сезоне. Ранее Костин в начале декабря 2022 года в матче с «Аризоной Койонтс» подрался с Заком Кассианом, а всего 10 дней назад — 10 января 2023 года — Клим на кулаках выяснял отношения с форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Бренданом Лемье.