У помощника главного тренера «Оттавы» обнаружена тяжёлая неизлечимая болезнь

У помощника главного тренера «Оттавы Сенаторз» Боба Джонса обнаружена тяжёлая болезнь — боковой амиотрофический склероз (БАС), сообщает пресс-служба клуба.

«У преданного члена нашей семьи, Боба Джонса, был диагностирован БАС. Боб и его семья сделали смелый шаг и обнародовали его состояние, чтобы привлечь внимание к БАС, в то время, как он борется с этой болезнью.

Боб продолжит выполнять свои обязанности тренера. В течение сезона он сможет уходить из клуба в любое время, чтобы сконцентрироваться на здоровье», — заявил генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.

БАС — это прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

В 2022 году от этого недуга скончался легендарный шведский хоккеист Бёрье Сальминг.