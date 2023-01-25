Форвард «Салавата» Пустозёров: раньше хоккей смотрел только из-за Радулова

Форвард «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров поделился впечатлениями от победы над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) и рассказал об игре против форварда казанцев Александра Радулова.

«Игра супер, настоящая война. Много силовой борьбы, много стычек. В таких играх команда и игроки растут, я сегодня кайфанул. Здорово, что мы выиграли.

Побежал бить Александра Радулова? Что в этом такого? Если он ездит и тыкается, мы на него должны смотреть что ли? Да, он многого достиг, но это игра, здесь не надо смотреть на фамилии. Каждый бьёт каждого, это часть игры.

Сами поняли, в какой момент начались эти массовые стычки? Стычки были с самого начала, просто потом они участились. Здорово, что мы выходили достойно из них. Мы держали удар, наносили его первыми, это сделало задел и мы победили.

Это лучшее «зелёное дерби» сезона? Для меня да, потому что это была очень интересная игра. Я получил огромное удовольствие, тем более у нас была неудачная серия, и в такой игре мы показали себя как одно целое.

Помню, как Александр Радулов играл за «Салават Юлаев»? Конечно, я уже говорил, что хоккей смотрел только из-за него. Он был одним из моих самых главных кумиров. Поэтому ещё вдвойне приятнее играть против него, выигрывать. Он отличный игрок, но все кумиры уже в прошлом, надо выходить и выигрывать.

Хотели прикоснуться к Радулову и прикоснулись в более жёсткой форме? Хотелось, чтобы он свалился, но пока, видимо, надо в зале подработать», — приводит слова Пустозёрова сайт «Салавата Юлаева».

В следующем матче уфимцы сыграют дома с «Северсталью» 27 января.