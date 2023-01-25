Лукоянов — о «зелёном дерби»: матч был равным, минус в том, что «Ак Барс» выплеснул эмоции

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал шестое «зелёное дерби», в котором «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в овертайме (1:2 ОТ).

«С чем связываю такой накал? У нас идёт череда игр с серьёзными соперниками. Мы понимали, что «Салават» проиграл много матчей подряд, они дома, им нужно возвращаться как-то и набирать очки. Поэтому такой хоккей получился разный по периодам. Первый мы «забрали», второй, я считаю, проиграли, а третий уже был равным. Это сильная команда, хороша поддержка у них в Уфе. Потому поражение, конечно, обидное, но это не трагедия. Игра была равной, мы по такому матчу точно заслужили одно очко. Есть ощущение где-то внутри себя, что мы даже победу одержали. Минус только, что эмоций много выплеснули, а их нужно в себе держать. Когда выбрасываешь их на льду во время драк или даже просто споришь с судьями, с соперниками, ты сам себя выключаешь из игры. Нам нужно между собой поговорить и убрать такие вещи.

Во втором периоде пошли эмоции? Да, лучше сохранять эмоции и направлять их в правильное русло, не спорить с судьями. Никто ведь ещё не смог переубедить судей. Есть люди, которые умеют и разговаривать, и играть, но не все такие. Я по себе знаю – как только начинаю балаболить, игра уходит из-под носа. Переговорим по этому поводу и продолжим просто играть так же, как раньше. Всё будет нормально.

Нет опасения, что в Уфе оставили много эмоций в преддверии матча с «Металлургом»? Думаю, наоборот – как раз перед Магнитогорском мы уберём всё, что сделали неправильно. Это ещё одна тяжёлая проверка на выезде, и мы обязаны выигрывать этот матч, какими бы уставшими ни были. Да, игры идут подряд, но это можно только бабушкам на скамейке рассказывать. Каждый из нас должен знать и помнить, что мы сильные, и сил ещё много. Поэтому едем в Магнитогорск только за победой», — приводит слова Лукоянова сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» встретится с магнитогорским «Металлургом» 27 января.