СКА в армейском дерби вырвал победу у ЦСКА в концовке третьего периода

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА играл на своём льду с ЦСКА. Победу со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) одержали хозяева.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Даррен Диц с передач Максима Соркина и Михаила Григоренко. На 18-й минуте периода Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина восстановил равенство в счёте.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 18-й минуте третьего периода второй гол СКА забил Эмиль Галимов с передач Андрея Педана и Игоря Ожиганова. Окончательный счёт в матче на последней минуте матча установил Никита Гусев.

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В следующем матче СКА отправится в гости к «Локомотиву» 27 января. ЦСКА в этот же день примет хабаровский «Амур».