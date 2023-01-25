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СКА в армейском дерби вырвал победу у ЦСКА в концовке третьего периода

СКА в армейском дерби вырвал победу у ЦСКА в концовке третьего периода
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА играл на своём льду с ЦСКА. Победу со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) одержали хозяева.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл Даррен Диц с передач Максима Соркина и Михаила Григоренко. На 18-й минуте периода Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина восстановил равенство в счёте.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 18-й минуте третьего периода второй гол СКА забил Эмиль Галимов с передач Андрея Педана и Игоря Ожиганова. Окончательный счёт в матче на последней минуте матча установил Никита Гусев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Диц (Соркин, Григоренко) – 13:36 (5x5)   1:1 Хайруллин (Никишин) – 17:24 (5x5)   2:1 Галимов (Педан, Ожиганов) – 57:30 (5x4)   3:1 Гусев (Галимов) – 59:47 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче СКА отправится в гости к «Локомотиву» 27 января. ЦСКА в этот же день примет хабаровский «Амур».

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