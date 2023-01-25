Фёдоров: удаления ЦСКА в концовке матча со СКА? Они были, есть и будут, работаем дальше

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от СКА (1:3) и рассказал о психологической уверенности своего клуба.

«Игра получилась волнами. Не скажу, что мы испытывали какие-то проблемы, но не дожали свои моменты, комбинации. Сыграли слишком просто. Удаления в концовке? Ничего не буду говорить. Они были, есть и будут, поэтому мы работаем дальше. Всегда пытаемся не дать сопернику забить, когда получаем две минуты.

Как добывается психологическая уверенность? Над этой составляющей работаем не только мы, но и все команды. Сезон необычный, без гибкости и огонька сложно реализовать что-то в сегодняшнем быстром хоккее с маленькими площадками. Наши парни прекрасно понимают, чего нам сегодня не хватило. Мы поговорили после игры, адресовали тренерский взгляд на ситуацию по горячим следам. Наша команда умеет играть, может играть, ребята знают это. Но если в звене один нападающий выпадает, то звено не играет, не летает. Самолёт не летит без крыла!», — цитирует Фёдорова сайт КХЛ.

После поражения ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.