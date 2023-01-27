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Русский гол Овечкина, Кузнецова и Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

Русский гол Овечкина, Кузнецова и Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов.

В составе гостей заброшенную шайбы на свой счёт записал канадский нападающий Дэнтон Хайнен с передачи Дрю О'Коннора и Брайана Дюмулена.

Первый гол «Кэпиталз» в этой встрече организовали только российские игроки столичной команды. Отличился российский форвард Александр Овечкин, результативными передачами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Овечкин забил 32-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+2».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1324 матчах, в которых записал в свой актив 812 голов и сделал 652 результативные передачи.

Второй гол „Вашингтона“ в матче забил Маркус Юханссон, Никлас Бекстрём и Сонни Милано результативно поучаствовали в атаке.

Команда Евгения Малкина смогла сравнять счёт в матче и перевела игру в дополнительное время, однако проиграла в серии послематчевых буллитов. Российский нападающий не реализовал свою попытку в серии. Итог матча — 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Овечкин (Кузнецов, Орлов) – 06:00 (5x4)   1:1 Хайнен (О'Коннор, Дюмулен) – 22:37 (5x5)   2:1 Юханссон (Бекстрём, Милано) – 45:17 (5x5)   2:2 Раст (Гюнцель, Кросби) – 52:52 (5x5)   3:2 Бекстрём – 65:00
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