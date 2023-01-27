Бывшего духовника Павла Дацюка приговорили к семи годам лишения свободы

Сергий (Николай Романов), бывший схиигумен и экс-духовник Павла Дацюка, приговорён к семи годам лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда».
Сегодня, 27 января, в Бабушкинском районном суде Москвы Сергия признали виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст. 282, ч.2, п. В УК РФ) и приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
В ноябре 2021 года ему уже выносили приговор в виде 3,5 лет лишения свободы по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Применив положение о неполном сложении наказаний, в приговоре судья остановился на окончательной цифре в семь лет лишения свободы.
Тем не менее из этого срока необходимо вычесть время, которое Сергий пробыл в СИЗО. По словам адвоката Павла Бабикова, экс-схиигумену осталось отбыть примерно три года 11 месяцев.
Напомним, поводом к возбуждению уголовного дела стали ролики на YouTube, в которых Сергий негативно высказывался в адрес представителей иных конфессий. Представитель защиты сообщил, что они будут обжаловать решение суда. До 2020 года Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. К нему на службы приезжал Павел Дацюк.
- 27 января 2023
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:58
-
22:47
-
22:31
-
22:18
-
22:00
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:03
-
20:51
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:35
-
19:18
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:58
-
18:49
-
18:37
-
18:17
-
17:57
-
17:38
-
17:17
-
16:57
-
16:29
-
15:50