Бывшего духовника Павла Дацюка приговорили к семи годам лишения свободы

Сергий (Николай Романов), бывший схиигумен и экс-духовник Павла Дацюка, приговорён к семи годам лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда».

Сегодня, 27 января, в Бабушкинском районном суде Москвы Сергия признали виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст. 282, ч.2, п. В УК РФ) и приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.



В ноябре 2021 года ему уже выносили приговор в виде 3,5 лет лишения свободы по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Применив положение о неполном сложении наказаний, в приговоре судья остановился на окончательной цифре в семь лет лишения свободы.



Тем не менее из этого срока необходимо вычесть время, которое Сергий пробыл в СИЗО. По словам адвоката Павла Бабикова, экс-схиигумену осталось отбыть примерно три года 11 месяцев.



Напомним, поводом к возбуждению уголовного дела стали ролики на YouTube, в которых Сергий негативно высказывался в адрес представителей иных конфессий. Представитель защиты сообщил, что они будут обжаловать решение суда. До 2020 года Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря. К нему на службы приезжал Павел Дацюк.