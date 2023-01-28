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Стал известен состав юниорской сборной России U18 на Кубок Будущего

Стал известен состав юниорской сборной России U18 на Кубок Будущего
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Стал известен состав юниорской сборной России U18, сообщает официальный сайт ФХР. Он примет участие в Кубке Будущего, который пройдёт в Минске с 9 по 11 февраля.

Вратари: Егор Заврагин («Югра»), Николай Никульшин («Локомотив»), Денис Утёнков («Торпедо»).

Защитники: Никита Баклашёв, Игорь Вербицкий, Артём Кудашов, Марио Паталаха (все — «Динамо» Мск), Иван Ершов («Северсталь»), Никита Ишимников («Автомобилист»), Артём Карпов («Локомотив»), Иван Ремезовский (СКА), Тихон Шакалов («Спартак»), Артём Щучинов («Трактор»).

Нападающие: Матвей Бабенко, Александр Филиппов («Салават Юлаев»), Максим Великов, Егор Соловьёв (оба — ЦСКА), Дмитрий Власенко, Тимур Муханов, Егор Ядыкин (все — «Авангард»), Алексей Зайцев, Матвей Максимов, Игорь Чернышов (все — «Динамо» Мск), Радэль Замалтдинов («Ак Барс»), Михаил Ильин, Егор Смирнов (оба — «Северсталь»), Иван Рябов («Крылья Советов»), Никита Сусуев («Спартак»).

Тренерский штаб сборной России U18: Игорь Ефимов — главный тренер, Евгений Ставровский, Антон Корредор — тренеры, Дмитрий Мезенцев — тренер вратарей, Александр Кофанов — тренер по ОФП.

Отметим, что с 1 по 7 февраля сборная проведёт учебно-тренировочный сбор на базе УТЦ «Новогорск». Помимо этого, национальная команда сыграет в контрольном матче с клубом АКМ в Туле. 8 февраля сборная отправится в Минск, а 9 февраля начнёт участие в турнире встречей с юниорской сборной России U17.

Расписание Кубка Будущего:

9 февраля, четверг
14:30 Россия U18 — Россия U17;

10 февраля, пятница
15:30 Казахстан U20 — Россия U18;
19:30 Беларусь U20 — Россия U17;

11 февраля, суббота
12:30 Россия U17 — Казахстан U20;
17:30 Беларусь U20 — Россия U18.

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