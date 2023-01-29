Овечкин: матч звёзд НХЛ — хорошая возможность сыграть с лучшими хоккеистами

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от Матча звёзд НХЛ — 2023.
«К сожалению, иногда не получается поехать на Матч звёзд НХЛ по разным причинам. Но если есть шанс поехать туда, это хорошая возможность показать себя и сыграть с лучшими хоккеистами, повеселиться, здорово провести время, разделить приятные моменты с детьми», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
Также Овечкин заявил, что на Матч звёзд НХЛ — 2023 с ним поедут супруга Анастасия Шубская и дети. У пары двое сыновей: Сергей и Илья.
Напомним, в нынешнем чемпионате Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 82 голов (894 против 812).
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 30 января в 1:00 мск.
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