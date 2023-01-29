«Локомотив» прервал победную серию, минимально уступив дома «Автомобилисту»

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержали гости.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 28-й секунде второго периода счёт в матче открыл защитник гостей Ник Эберт с передач Дениса Баранцева и Сергея Широкова.
«Сухой» матч провёл вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин. Голкипер отразил 22 броска по своим воротам.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» сыграет в гостях с санкт-петербургским СКА 1 февраля в 19:30 мск. «Автомобилист» 31 января сыграет в гостях с «Нефтехимиком» в 19:30 мск.
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