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Лавиолетт — о 1:5 от «Торонто»: во втором периоде неправильно играли в обороне и сгорели

Лавиолетт — о 1:5 от «Торонто»: во втором периоде неправильно играли в обороне и сгорели
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал крупное поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (1:5).

«Первый период был хорошим. Во втором мы неправильно играли в обороне и сгорели. Мы теряли позиции и в целом действовали неправильно. Нас поймали на ошибках.

Не думаю, что на нас было оказано мощное давление, все сводилось к деталям. В этом смысле мы были недостаточно хороши во втором периоде», – приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» встретится с «Коламбус Блю Джекетс» 1 февраля.

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